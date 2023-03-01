Служба безпеки України активно проводить оперативно-розшукові та контррозвідувальні заходи, спрямовані на викриття ворожих агентів, зрадників і колаборантів

Сили безпеки та оборони України, як завжди, роблять все задля безпеки громадян, а слідчі СБУ збирають якісну доказову базу, яка переконливо засвідчує вину поплічників окупантів, аби жоден зрадник не уник відповідальності зв свої злочини.

Водночас, в умовах повномасштабної збройної агресії важливими є пильність і свідоме ставлення до безпеки з боку кожного громадянина.

Управління СБУ в Тернопільській області нагадує про гарячу лінію, на яку ви можете повідомити інформацію про колаборантів, пособників ворога, а також інтернет-агентів, які «зливають» окупантам важливі дані або поширюють у соцмережах деструктивний контент:

• (0352) 52-90-00

• (067) 352-31-00

Також, Служба безпеки приймає електронні звернення від громадян на пошту callcenter@ssu.gov.ua

Інформація, отримана через телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.