Поліцейські розшукують шахрая, який виманив у жительки Тернопільського району понад 44 тисячі гривень

Як встановили правоохоронці, жінка в одній із соцмереж деякий час переписувалася з незнайомцем, котрий начебто проживає за кордоном. Чоловік пообіцяв надіслати їй посилку з подарунком. Відтак сказав, що передача застрягла в Польщі і потрібні гроші, щоб її оплатити. Жінка двічі перерахувала на рахунок, який продиктував їй незнайомець, кошти. Загальна сума – понад 44 тисячі гривень. Після цього співрозмовник перестав виходити на зв’язок.