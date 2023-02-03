Жителька Чортківського району втратила майже 18 000 гривень, намагаючись придбати дрова

Поліцейські радять громадянам бути обережними та не перераховувати гроші наперед за товар, навіть у мінімальних розмірах. У випадку з купівлею дров, пропонуйте розрахунок після доставки. Ретельно вивчайте інформацію про продавця.

Зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи Інтернету. Не виключено, що хтось уже став жертвою шахрая і попереджає про це інших.