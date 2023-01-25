Дві ДТП у темну пору доби зареєстрували поліціянти Тернопільщини

Дві жінки потрапили під колеса автомобілів 24 січня. Автопригоди трапилися у вечірній час. Обидва факти слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ.

Про ДТП на проспекті Степана Бандери на лінію “102″ повідомив 19-річний водій автомобіля Toyota Avensis. Юнак заявив, що збив жінку.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що аварія трапилася о 19:40. Кермувальник іномарки, рухаючись в напрямку перехрестя Збаразьке кільце, не встиг загальмувати на нерегульованому пішохідному переході і як результат – під колеса транспорту потрапила 38-річна жінка. Її бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала до лікарні.

Летально завершилася аварія на Чортківщині. Близько 20:20 водійка автомобіля Ford Fusion на автодорозі Доманово – Ковель – Чернівці – Тереблече, а саме в селищі Товсте, збив пенсіонерку 1941 року народження. Потерпіла знаходилася на проїжджій частині дороги, але за межами переходу. Врятувати життя пішоходу не вдалося. Вона померла дорогою до лікарні.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.