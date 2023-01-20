Тернопільські спецпризначенці вдосконалювали навики психологічної готовності для виконання службових завдань

Спеціально підготовлений психологами поліції вузькопрофільний тренінг з психологічної підготовки і тактики дій пройшли поліцейські роти поліції особливого призначення Тернопільщини. Цей захід – можливість для вдосконалення професійної майстерності правоохоронців, які неодноразово брали участь у заходах із забезпечення територіальної оборони та правого режиму в умовах воєнного стану, залучалися для оборони і захисту територіальної цілісності держави.

В сучасних умовах проходження служби психологічна готовність є серед ключових у виконанні різного роду бойових завдань, особливо коли потрібно застосовувати чи використовувати силу, зброю або спеціальні засоби – стверджує поліцейська психологиня Алла Круть. Під час занаття поліцейські опрацювали різні ситуативні завдання, що можуть виникати у їх роботі, тренують різні психологічні техніки, які дозволяють сформувати спеціальні навики поведінки, мислення та комунікації. Особливу увагу психологи приділили розвитку згуртованості, взаємної комунікації, дотриманні особистої безпеки та іншим психологічним аспектам тактики дій в екстремальних умовах, які передбачають миттєвих рішень.

З метою визначення певних психологічних якостей поліцейських, курсант 4-го курсу психологічного факультету Харківського Національного університету внутрішніх справ Влада Кунченко, провела психологічні вивчення з використанням сучасної методології. Такі навчання є запорукою якісного, законного і в цілому успішного виконання бойових завдань поліцейськими підрозділів спеціального призначення.

Нагадаємо, що заходи психологічного супроводження особового складу поліції здійснюються в рамках Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, яка має на меті допомогти людям подолати стрес, пов’язаний із війною. Ініціатива реалізується за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.