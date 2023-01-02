П’ятеро тернопільських поліцейських отримали нагороди та відзнаки за сумлінне виконання службових обов’язків

Одного співробітника поліції заохочено подякою Нацполіції, ще четверо правоохоронців – нагородами Міністерства оборони України. Відзнаки їм під час робочої наради вручив начальник ГУНП в області Олександр Богомол.

За сумлінну роботу і професіоналізм подяку від Національної поліції України отримав старший оперуповноважений відділу міграційної поліції ГУНП в області Євген Трофимчук.

За наказом Міністра оборони України Олексія Резнікова медаллю «За сприяння Збройним Силам України» нагороджено заступника начальника Тернопільського райуправління поліції Сергія Гатанюка та троє бійців роти «Тернопіль»: Михайла Бойка, Олега Ратушняка, Володимира Ониськіва. Правоохоронці неодноразово несли службу у зоні бойових дій та на деокупованих територіях.

Олександр Богомол подякував поліцейським за щоденну роботу та належне виконання службових обов’язків.

«Маю честь від імені Міністерства оборони вручити вам високі нагороди. Це показник вашої самовідданості, мужності та відваги».