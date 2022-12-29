Поліцейські піклуються про маленьких мешканців та гостей Тернопільщини

За доброю традицією у передноворічний та Різдвяний період працівники поліції Тернопільщини відвідують своїх юних підшефних. Не дивлячись на посилену роботу у воєнний стан, не став виключенням і нинішній рік.

Окрім вихованців дитячих будинків та дітей, чиї родини опинилися у скрутному становищі, працівники поліції навідуються з подарунками до діток з тимчасово переміщених сімей, які знайшли прихисток в нашій області.

«Шефи» не полишають увагою своїх маленьких друзів, намагаючись хоча б частково компенсувати діткам відсутність сімейного тепла та затишку, а маленьким переселенцям подарувати емоційну підтримку та впевненість, що їх захищатимуть та допомагатимуть.

Бачити щасливі очі дітей, лад у сім’ї — це найкращий стимул у роботі, впевнені правоохоронці.