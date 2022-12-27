Виїзд на зустрічну та наїзд на пішоходів – аварії за понеділок, 26 грудня

У чотирьох автопригодах, які трапилися 26 грудня, травми отримали троє людей. Двоє з потерпілих – пішоходи. Один з винуватців аварії залишив місце пригоди.

На трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече зіткнулися дві автівки – Citroen Berlingo та Ford Scorpio. Аварія трапилася близько 9:20 неподалік села Шляхтинці. Причину ДТП встановлять слідчі.

У Тернополі о 10:30 на вулиці 15 Квітня не розминулися Volkswagen Passat та Seat Alhambra. На лінію “102″ та бригаду екстреної допомоги про автопригоду повідомив кермувальник Passat(у).

Про ще одного травмованого травмованого пішохода поліціянтів повідомив лікар швидкої допомоги. Медик заявив, що до травмпункту госпіталізували 38-річного тернополянина. Травми чоловік отримав ще о 7:30 неподалік Гаївського мосту. Автомобіль, який його збив, з місця пригоди втік, а він звернувся за меддопомогою лише за кілька годин пізніше, коли відчув погіршення самопочуття. Потерпілий каже, що його збив водій автомобіля Volkswagen седан сірого кольору. Слідчі встановлюють місцеперебування винуватця аварії і звертаються до можливих очевидців ДТП повідомити деталі. Інформацію можна залишити за номером +380 67 351 3837 або на лінії “102″.

Під колеса автомобіля Volkswagen Passat у Кременці потрапила жінка, 1961 року народження. Вона переходила дорогу пішохідним переходом. Потерпілу з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки.