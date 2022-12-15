В травматологію після ДТП потрапив водій ВАЗу

З переломом та іншими тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до травматологічного відділення Кременця чоловіка, 1988 року народження. Потерпілий – учасник дорожньо-транспортної пригоди.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що аварія трапилася в селі Білокриниця 14 грудня близько 11:35.

За попередньою інформацією, потерпілий керував автомобілем марки ВАЗ і, виконуючи маневр ліворуч, не переконався у безпечному русі й врізався в вантажне авто Renault Trafic.

У обох водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.