Уроки безпеки: поліцейські продовжують проводити профілактичні бесіди з школярами

Дільничні офіцери поліції спільно зі співробітниками ювенальної превенції Тернопільського райуправління поліції зустрілися з учнями 9 класу загальноосвітньої школи №20. Захід провели у міській бібліотеці для дітей №4.

Поліцейські говорили з дітьми про важливість дотримання правил дорожнього руху. Акцентували увагу на тому, що водій транспортного засобу не завжди може помітити пішохода в темряві, через це необхідно обов’язково використовувати спеціальні світловідбиваючі наліпки, стрічки, жилети або будь-які інші елементи.

Домашнє насильство, булінг та жорстоке поводження з дітьми – наступні теми, які розглянули правоохоронці з старшокласниками. Школярі отримали інформацію, як себе захистити та куди при необхідності звернутись за допомогою у разі небезпеки. Діти активно долучалися до обговорення різних ситуацій, ставили різноманітні запитання поліцейським.

«Працівники поліції постійно відвідують навчальні заклади та проводять профілактичні бесіди з школярами. Основне наше завдання – формування безпечного середовища для дітей. Ми хочемо, щоб неповнолітні розуміли та знали – ми завжди поруч і готові допомогти їм», – розповів дільничний офіцер поліції Тернопільського райуправління поліції Назар Чорний.