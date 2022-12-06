18-річного жителя Скалатської громади поліцейські підозрюють у незаконному заволодіння транспортним засобом

До співробітників відділення поліції №5 міста Підволочиськ звернувся житель села Зарубинці і повідомив про те, що з ангарного приміщення хтось викрав автомобіль марки ВАЗ.

Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що зловмисник, проникнувши до чужого підсобного приміщення, розбив там вікно, сів за кермо Жигулів, де були в замку запалювання ключі, і спробував виїхати з подвір’я. Однак неподалік брами автівка заглохла. Відтак зловмисник ще раз повернувся до ангару, розбив камеру спостереження і пішов геть.