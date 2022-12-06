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18-річного жителя Скалатської громади поліцейські підозрюють у незаконному заволодіння транспортним засобом

Категорія: Кримінал
Зловмисник вночі проник до ангарного приміщення місцевих фермерів і викрав Жигулі. Йому інкриміновано частину 2 статті 289 Кримінального кодексу.
До співробітників відділення поліції №5 міста Підволочиськ звернувся житель села Зарубинці і повідомив про те, що з ангарного приміщення хтось викрав автомобіль марки ВАЗ.
Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що зловмисник, проникнувши до чужого підсобного приміщення, розбив там вікно, сів за кермо Жигулів, де були в замку запалювання ключі, і спробував виїхати з подвір’я. Однак неподалік брами автівка заглохла. Відтак зловмисник ще раз повернувся до ангару, розбив камеру спостереження і пішов геть.
Поліцейські оперативно встановили особу лиходія. Ним виявися 18-річний односелець потерпілих. У скоєному він зізнався.
Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Згідно санкцій інкриміновані статті молодикові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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