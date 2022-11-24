На Тернопільщині розгорнули 101 “Пункт Незламності”

Це спеціально облаштовані місця, де можна зігрітися, приготувати теплий чай, підзарядити пристрої, скористатися безкоштовним інтернетом. Такі місця можуть бути розташовані і в закладах освіти, в адміністративних будівлях, тощо.
Знайти найближчий для себе пункт можна на сайті https://nezlamnist.gov.ua/
Наразі у Тернополі є 3 “Пункти незламності”. Вони розташовані за такими адресами:
бульвар Данила Галицького (біля «Палацу спорту»);
вул. Миру,6 (поруч із ПК «Березіль»);
вул. Лисенка,8 (на базі Тернопільського міського територіального центру).
Працюють вони впродовж дня до комендантської години.