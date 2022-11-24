Лінія «102» Тернопільщини працює в цілодобовому режимі

Лінія «102» працює безперебійно. Під час повітряної тривоги оператори в укритті продовжують приймати дзвінки від людей. Окрім цього, на лінію «102» Тернопільщини тимчасово надходять ще й повідомлення з Херсонської області.

Нагадаємо, зателефонувати на лінію 102 можна з мобільного та стаціонарного телефона. Якщо вам не вдається додзвонитися, резервні номери телефонів для виклику правоохоронців: 27-12-58, 27-11-70, 0673513837.

Поліцейські звертаються до громадян не здійснювати завідомо неправдиві виклики екстрених служб та не телефонувати через дрібниці, які можна вирішити самостійно та які не належать до компетенції правоохоронців. Зокрема, ситуацій, пов’язаних з вимкненням світла, відсутністю водопостачання, коли не працює світлофор тощо. Такі повідомлення перевантажують лінію і відволікають від викликів, які потребують негайного та оперативного реагування поліцейських.