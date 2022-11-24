Двох пішоходів на переході за минулу добу збили автомобілі

23 листопада під колеса автомобіля Ford Transit потрапила жінка. Аварія трапилася у Чорткові близько 16:45. Потерпіла переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу. 74-річну жінку після надання медичної допомоги відпустили за місцем проживання.

Потрапила у дорожньо-транспортну пригоду жителька Тернополя, 1982 року народження. Її близько 18:00 в обласному центрі на вулиці 15 Квітня збила водійка Hyundai.

За попередньою інформацією, на момент аварії вулиці були не освітлені, а потерпіла знаходилася на пішохідному переході. Її бригада екстреної медичної допомоги з тілесними ушкодженнями госпіталізувала до травматологічного відділення.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки.