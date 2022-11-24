Безпечне дитинство: ювенальні поліцейські проводять профілактичні заходи серед школярів

Створення безпечного дитячого середовища, профілактика злочинності серед неповнолітніх – основні напрямки роботи ювенальних поліцейських. З цією метою вони систематично проводять різні профілактичні заходи, організовують тематичні майстер класи, відвідують навчальні заклади.
У період з 18 по 23 листопада з нагоди відзначення Всесвітнього дня дитини поліцейські організували 38 тематичних заходів на території області. Особливу увагу приділили роботі з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітьми, евакуйованих громадян з окупованих територій України та тимчасово переміщених на проживання у Тернопільську область.
Поліцейські провели роз’яснювальні бесіди щодо запобігання вживання наркотичних засобів, протидії булінгу, важливості дотримання правил дорожнього руху, особливо у темний період доби. Діти мали змогу отримати багато цікавої інформації та весело провести час з правоохоронцями.