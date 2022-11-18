У автопригоді на Тернопільщині загинув водій іномарки

Два автомобілі не розминулися в Тернополі 17 листопада. Аварія трапилася на вулиці Торговиця близько 12:50. Водій автомобіля Citroen Jumper, рухаючись заднім ходом допустив зіткнення із Volkswagen Caddy.

В результаті ДТП травми отримала кермувальниця Caddy. Їй надавали меддопомогу.

Аварію з летальними наслідками зареєстрували слідчі неподалік села Чернихівці Тернопільського району. На автодорозі Тернопіль-Ланівці не розминулися легківка та вантажівка.

За попередньою інформацією, водій “Skoda Octavia” виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у вантажний автомобіль “Volvo FH”. Внаслідок отриманих травм водій легкового автомобіля загинув на місці події.

У водіїв – причетних до ДТП, взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Обидва факти внесені в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ. Триває слідство.