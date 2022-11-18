Слідчі Тернополя розшукують очевидців автопригоди

Очевидців дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася у Тернополі 16 листопада близько 22.20 на вулиці Купчинського, розшукують слідчі Тернопільського райуправління поліції.

Цього вечора під колеса автомобіля Kia Magentis потрапив місцевий житель, 1963 року народження. Чоловік переходив проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.

Потерпілого у важкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення.

Працівники поліції звертаються до усіх, хто в цей час проїжджав вулицею Купчинського і бачив цю автопригоду або має в салоні авто реєстратор, допомогти встановити усі обставини ДТП. Інформацію можна повідомити за номером +380 67 351 3837 або на лінію “102″.