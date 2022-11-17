У двох автопригодах травмувалися люди

Трьох пасажирів автомобіля УАЗ бригада швидкої доправила до лікарні з тілесними ушкодженнями. Усі травми жителі Збаразького району отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 16 листопада близько 10:30.

За попередньою інформацією, водій УАЗу,увімкнувши сигнал повороту, почав зменшувати швидкість для з’їзду на заправну станцію. В цей момент ззаду в нього врізався автомобіль DAF LF. Причина ДТП – неуважність та недотримання дистанції. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із статтею 286 ККУ.

Темна пора доби, відсутність світловідбиваючих елементів та перехід проїжджої частини за межами пішохідного переходу стали причиною аварії в Тернополі. О 22:00 на вулиці Петлюри під колеса автомобіля Kia Magentis потрапив місцевий житель, 1963 року народження.

Чоловіка у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення. Триває слідство.

Правоохоронці щодня наголошують на тому, що порушення правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами, можуть призвести до нещастя.

Темна пора доби, відсутність зовнішнього освітлення, відсутність світловідиваючих елементів – основні причини аварій, а дощ та снігопади суттєво погіршують ситуацію. Аби убезпечити себе від біди, водіям варто вчасно змінити колеса автомобілів та не перевищувати швидкість, а пішоходам стати “видимими” на проїжджій частині й переходити дорогу лише у спеціально відведених місцях!