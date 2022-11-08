У Нацполіції Тернопільщини нагородили поліцейських

За особистий внесок у забезпечення зміцнення законності та правопорядку, відданість присязі та Українському народові, нагрудні знаки «За безпеку народу», «За відзнаку у службі», «За відвагу» одержали спецпризначенці роти поліції особливого призначення і роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль».

Олександр Богомол зазначив, що у цей нелегкий час на їх плечах лежить велика відповідальність – вірно служити народу та своїй країні. Керівник поліції подякував всім за відмінну службу, відданість справі, мужність та самовіддачу.