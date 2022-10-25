Оперативники встановили причетність раніше судимого жителя Тернополя до двох квартирних крадіжок, вчинених шляхом вільного доступу

У обох випадках зловмисник проник до чужих помешкань через незачинені вхідні двері. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

До співробітників Тернопільського райвідділу поліції надійшло повідомлення від 52-річної жительки обласного центру про те, що невідома особа викрала з її квартири сумку, в якій були документи та гроші – 3 000 гривень та 50 доларів.

Як встановили правоохоронці, злодій скористався тим, що потерпіла, зайшовши до помешкання, не зачинила вхідні двері на ключ. Сумку жінка залишила в коридорі і не почула, як до квартири зайшов невідомий та виніс її майно.

У ході оперативних заходів співробітники кримінальної поліції встановили, що до крадіжки причетний 50-річний житель Тернополя. Чоловік вже неодноразово був судимий за майнові злочини.

Поліцейські з’ясували, що фігурант нещодавно вчинив ще одну схожу крадіжку – з незачиненої квартири викрав ще одну жіночу сумку.

За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці застерігають громадян: зачиняйте вхідні двері на ключ, навіть, якщо перебуваєте вдома. Не залишайте у коридорі біля дверей сумки, гаманці, мобільні телефони та інші цінні речі.