Двоє людей загинуло, а 11 з травмами потрапили до лікарні – наслідки шести ДТП на дорогах Тернопільщини

Впродовж минулих вихідних, 17-18 вересня, на дорогах Тернопільської області слідчі зареєстрували 6 дорожньо-транспортних пригод. Одна аварія трапилася на залізничній колії. У автопригодах двоє людей загинуло, а 11 з травмами потрапили до лікарні.

Водія та двох пасажирів госпіталізували до лікарні 17 вересня. На автодорозі Бучач-Космирин близько 11:30 водій Volkswagen Golf не впорався з керуванням і автівка з’їхала за межі проїзної частини дороги, а після цього злетіла в кювет та перекинулася.

Того ж вечора у Тернополі на вулиці Тарнавського під колеса автомобіля ВАЗ 21134 потрапила жителька села Плотича, 1975 року народження. У момент наїзду жінка знаходилася на пішохідному переході. Її з тілесними ушкодженнями доправили до медзакладу.

Аварію з летальними наслідками зареєстрували слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту. Вона трапилася на залізничному переїзді в одному із сіл Чортківського району. За попередніми даними, водій мотоцикла YAMAXA не дотримався безпечної дистанції та врізався у задню частину автомобіля MERCEDES. У результаті удару 30-річний пасажир мототранспорту загинув на місці ДТП, а водія у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Про чоловіка, якого збив потяг на лінію “102″ близько 22:30 повідомила чергова станції. На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, на перегоні «Березовиця-Денисів», неподалік смт. Велика Березовиця, вантажний потяг збив чоловіка. За словами машиніста, невідомий йшов колією у попутному з поїздом напрямку. На попереджувальні сигнали не реагував. Чоловік живий, але отримав тілесні ушкодження. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ.

У неділю, 18 вересня, на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулися автомобілі Mazda та VOLKSWAGEN PASSAT B6.

В результаті удару пасажирка з VOLKSWAGEN, 1991 року народження, загинула на місці події. Її чоловіка та 10-річного сина доправили до лікарні.

Водія Mazda, після надання меддопомоги, затримали згідно зі статтею 208 КПК. Травмувалася у ДТП і пасажирка даного авто.

На трасі Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка — Луганськ — Ізварине, неподалік села Ступки, водій автомобіля Renault Megane допустив зіткнення з HYUNDAI ACCENT. З тілесними ушкодженнями бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала до лікарні кермувальника Renault

Причини усіх аварій встановлять слідчі. Усі автопригоди внесені в ЄРДР відповідно до ч.1 та ч. 2 ст. 286 ККУ.