В аварії на Збаражчині загинув мешканець Тернопільського району

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 1 вересня близько 17:00. На автодорозі Доманове –Ковель-Чернівці, неподалік села Колодно не розминулися дві автівки.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, рятувальники та бригада екстреної меддопомоги. За попередніми даними, мешканець Миколаївщини, водій автомобіля «Volkswagen» не впорався з керуванням та, виїхавши на зустрічну смугу, допустив зіткннення з автомобілем «BMW».

До Збаразької районої лікарні потрапили троє учасників автопригоди.

Врятувати життя 20-річного кермувальника «BMW» не вдалося, від отриманих травм він помер реанімаційному відділені.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно з ч. 2 ст. 286 ККУ. Триває слідство.