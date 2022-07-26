Щоранку тернопільські поліцейські хвилиною мовчання вшановують пам’ять Героїв, які загинули у війні проти росії

Кожного ранку о 9-й годині тернопільські поліцейські хвилиною мовчання вшановують пам’ять усіх, хто загинув унаслідок збройної агресії російської федерації.

У цю сумну хвилину згадуємо усіх: військових, цивільних, дорослих та дітей. Ворог може обірвати життя, але не може обірвати світлу пам’ять про загиблих.

У цій війні поліція Тернопільщини втратила трьох своїх побратимів. 27 квітня 2022 року під час ворожого артилерійського обстрілу загинули поліцейські роти «Тернопіль». Вони віддали своє життя за наш спокій, за мирне небо, за Україну!