Лановецькі поліцейські інкримінують жителю Борсуківської громади незаконне заволодіння транспортним засобом

Повідомлення про крадіжку автомобіля надійшло до співробітників Лановецького відділення поліції від жителя одного із сіл Борсуківської громади. Вранці він виявив свою автівку у несправному стані поблизу гаража.

Поліцейські розшукали зловмисника. Причетним до незаконного заволодіння транспортним засобом виявився 20-річний сусід потерпілого. Хлопець вже не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців – раніше був судимий за схожий злочин.

Як встановили правоохоронці, зловмисник вночі через незачинені бокові двері проник до гаража потерпілого. Звідти намагався викрасти його машину. Проте транспорт злетів з естакади та не зміг продовжити рух.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії хлопця слідчі кваліфікують за частиною 2 статті 289 ККУ – незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням у приміщення. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.