На Чортківщині не розминулися Daewoo Lanos та велосипедист

Порушення правил безпеки дорожнього руху розслідують працівники відділення поліції №3 Гусятина. 24 травня близько 16:00 в Хоросткові зіткнулися автомобіль та велосипед. Велосипедиста бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала до лікарні.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій Daewoo Lanos почав здійснювати маневр, а саме – об’їзд двоколісника. Проте велосипедист, не переконавшись в безпечному русі, також почав повертати ліворуч.

В результаті цього він в’їхав в автівку. Потерпілий – місцевий житель, 1950 року народження. Його доправили до лікарні. Триває слідство.