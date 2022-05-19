Порушення ПДР стало причиною аварії на Тернопільщині

Не обрав безпечної швидкості руху та не дотримався дистанції і як результат – допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля ГАЗ водій іномарки. Аварія трапилася 18 травня близько 12:00 у селищі Микулинці.

За попередньою інформацією, кермувальник TOYOTA в’їхав у автівку попереду, водій якої в цей момент зменшив швидкість, аби повернути ліворуч. В результаті удару водія іномарки госпіталізували до лікарні.

В учасників автопригоди взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.