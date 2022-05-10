Дотримання правил дорожнього руху та використання ременів безпеки – це шанс на життя!

716 дорожньо-транспортних пригоди за чотири місяці зареєстрували працівники поліції на автошляхах Тернополя та області, 85 з них слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У 139 ДТП є постраждалі – 189 учасників дорожнього руху звернулося за допомогою до медзакладів з травмами різного ступеня тяжкості. Двадцять три аварії для водіїв та пасажирів завершилися летально – у них загинуло 27 людей.

За словами Одександра Марченка, начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту основні причини аварій на дорогах – це недотримання водіями безпечної швидкості руху, виїзд на смугу зустрічного руху, порушення правил маневрування, а також керування у стані алкогольного сп’яніння.

Таких осіб від початку року працівники поліції виявили 218. За це грубе правопорушення вони відповідатимуть у суді згідно із статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Чотирьох любителів п’яної ізди притягнули до криміналльної відповідальності відповідно до ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинили тілесні ушкодження або смерть). За це порушники можуть потрапити за грати не на один рік.

Винні у автопригодах й самі пішоходи, які переходять або перебігають дороги у невстановлених місцях, без світловідбиваючих елементів, ігнорують будь-які правила та ходять проїжджою частиною у стані алкогольного сп’яніння, – стверджує Олександр Марченко.

Ще одна причина травмування у автопригодах – це нехтування ременями безпеки та дитячими кріслами. Під час зіткнень транспорт перекидається або ж наїжджає на перешкоду, а ремінь безпеки в таких випадках рятує життя людей чи зменшує важкість травмування. Невикористання ременів безпеки – один з основних супроводжуючих факторів смертності на дорогах.

Правоохоронці переконані, що знизити тяжкість ДТП можливо. Потрібно лише бажання усіх учасників дорожнього руху.