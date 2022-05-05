За кермом – напідпитку: поліцейські виявили 218 водіїв-порушників

За минулий місяць співробітники поліції оформили 8 576 адміністративних матеріалів у сфері безпеки дорожнього руху. Серед найпоширеніших порушень: перевищення безпечної швидкості, недотримання правил обгону, керування транспортними засобами без документів та напідпитку.

У квітні на дорогах Тернопільщини трапилося 177 дорожньо-транспортних пригод. Із них 33 – із постраждалими, в яких 11 людей загинули, ще 45 – отримали травми. 33 аварії трапилося за участю пішоходів. 9 аварій вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку.

Серед основних причин ДТП: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та виїзд на смугу зустрічного руху.

У поточному році поліцейські виявили 218 осіб, котрі сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння. На порушників склали адмінпротоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці нагадують: за керування транспортом у стані сп’яніння передбачений штраф у розмірі від 17 до 51 тисячі гривень з позбавленням права на керування та конфіскацією авто. За вчинення ДТП у стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, згідно зі статтею 286-1 Кримінального кодексу України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.