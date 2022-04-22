Чоловіка,який стояв на краю проїзної частини дороги, збив автомобіль

З тілесними ушкодженнями до лікарані бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала 54-річного чоловіка. Потрепілий потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і повідомив про це на лінію “102″. Аварія трапилася 21 квітня близько 10:40.

При виїзді слідчо-оперативної групи з’ясувалося, що водій автомобіля Mercedes Vito, виїжджаючи з ринку на вулиці 15 Квітня, допустив наїзд на пішохода. Останній стояв біля правого краю дороги.

Автівку помистили на арештмайданчик, у водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно статті 286 ККУ.