Послуга з перереєстрації транспортного засобу

Також громадяни можуть складати іспити на категорії С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE.

«Відсьогодні відновлюємо послугу з перереєстрації транспортного засобупри оформленні договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС. У цей важкий час варто максимально забезпечити людей доступом до державних послуг. Бо кожна така дія – це наше «вистоїмо» для країни», – зазначив заступник міністра Bogdan Drapiatyi.

Особам, які пройшли навчання в автошколі, буде доступний теоретичний іспит на категорію В. А згодом, відновимо здачу і практичного іспиту на дорогах загального користування.

Нагадуємо, що Урядом було скасовано складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС на автомайданчику, крім категорій А1, А, В1.