Тернопільські поліцейські вилучили 152 транспортних засоби у нетверезих водіїв

Для потреб захисників уже передали 33 вилучених транспортних засобів. За місяць війни на автошляхах області поліцейські виявили 158 водіїв, які перебували за кермом у стані сп’яніння.

На порушників склали адміністративні протоколи за статтею 130 КУпАП. Їм доведеться сплатити 17 тисяч гривень штрафу, а також їх позбавлять водійських прав на рік.

Правоохоронці закликають громадян бути відповідальними та не сідати за кермо у стані сп’яніння. У разі виявлення таких фактів, автомобілі водіїв-порушників і надалі будуть вилучати та передавати на користь Збройних Сил України.