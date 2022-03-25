Зверніть увагу: нові правила трудових відносин під час правового режиму воєнного стану

У четвер, 24 березня, в Україні набрав чинності спеціальний закон, який регулює трудові відносини в Україні на період дії правового режиму воєнного стану. Закон суттєво змінює чинне законодавство про працю.

Зміни, які стосуються оплати праці:

- Роботодавець не несе відповідальність за невиплату чи невчасну виплату заробітної плати, якщо тільки це зумовлено бойовими діями або іншими обставинами, які виключають можливість зробити виплату.

- Роботодавець зобов’язаний виплатити нараховану, але не виплачену заробітну плату після відновлення роботи підприємства.

- Роботодавець та працівник можуть тимчасово призупинити дію трудового договору і повернутися до роботи, коли буде реально можливо надати працівнику роботу.

- Виплата заробітної плати за час, на який було призупинено дію трудового договору, покладається на рф (очевидно коштом очікуваних репарацій).

- Роботодавець може зупинити дію окремих положень колективного трудового договору.

- Страйки заборонені.

Прийом на роботу:

Випробувальний строк може застосовуватися до будь-якої категорії працівників.

Роботодавець має право заміщати тимчасово відсутнього працівника (у зв’язку з відпусткою, хворобою, евакуацією, простоєм або такого, який пропав безвісти) новими працівниками й укладати з ними строкові трудові договори.

Працівники можуть залучатися роботодавцем для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій.

Звільнення з роботи:

Працівник не може звільнитися за власною ініціативою, якщо його було залучено до суспільно-корисних робіт чи до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, навіть якщо підприємство розташоване у районах, де проходять бойові дії.

Роботодавцям дозволено звільняти працівників, які тимчасово непрацездатні або знаходяться у відпустці (крім декретної відпустки) у день закінчення відпустки чи тимчасової непрацездатності.

Робочий час:

Тривалість робочого часу збільшено до 60 годин на тиждень замість 40.

Не обмежується тривалість понаднормової роботи.

Час початку і закінчення роботи (зміни) визначається роботодавцем.

Військове командування може встановлювати 6-денний робочий тиждень.

Час відпочинку:

Вихідні на час державних свят не надаються.

Щотижневий безперервний вихідний може бути скорочений до 24 годин.

Можна залучати працівників до роботи у вихідний день.

Роботодавець може відмовити у наданні відпустки (крім декретної) працівнику об’єкта критичної інфраструктури.

Повний текст читайте тут:

https://glavcom.ua/economics/finances/novi-pravila-trudovih-vidnosin-pid-chas-viyni-60-godinniy-robochiy-tizhden-i-bez-derzhavnih-svyat-832772.html