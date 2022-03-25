Зверніть увагу: нові правила трудових відносин під час правового режиму воєнного стану

У четвер, 24 березня, в Україні набрав чинності спеціальний закон, який регулює трудові відносини в Україні на період дії правового режиму воєнного стану. Закон суттєво змінює чинне законодавство про працю.
Зміни, які стосуються оплати праці:
- Роботодавець не несе відповідальність за невиплату чи невчасну виплату заробітної плати, якщо тільки це зумовлено бойовими діями або іншими обставинами, які виключають можливість зробити виплату.
- Роботодавець зобов’язаний виплатити нараховану, але не виплачену заробітну плату після відновлення роботи підприємства.
- Роботодавець та працівник можуть тимчасово призупинити дію трудового договору і повернутися до роботи, коли буде реально можливо надати працівнику роботу.
- Виплата заробітної плати за час, на який було призупинено дію трудового договору, покладається на рф (очевидно коштом очікуваних репарацій).
- Роботодавець може зупинити дію окремих положень колективного трудового договору.
- Страйки заборонені.
Прийом на роботу:
Випробувальний строк може застосовуватися до будь-якої категорії працівників.
Роботодавець має право заміщати тимчасово відсутнього працівника (у зв’язку з відпусткою, хворобою, евакуацією, простоєм або такого, який пропав безвісти) новими працівниками й укладати з ними строкові трудові договори.
Працівники можуть залучатися роботодавцем для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій.
Звільнення з роботи:
Працівник не може звільнитися за власною ініціативою, якщо його було залучено до суспільно-корисних робіт чи до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, навіть якщо підприємство розташоване у районах, де проходять бойові дії.
Роботодавцям дозволено звільняти працівників, які тимчасово непрацездатні або знаходяться у відпустці (крім декретної відпустки) у день закінчення відпустки чи тимчасової непрацездатності.
Робочий час:
Тривалість робочого часу збільшено до 60 годин на тиждень замість 40.
Не обмежується тривалість понаднормової роботи.
Час початку і закінчення роботи (зміни) визначається роботодавцем.
Військове командування може встановлювати 6-денний робочий тиждень.
Час відпочинку:
Вихідні на час державних свят не надаються.
Щотижневий безперервний вихідний може бути скорочений до 24 годин.
Можна залучати працівників до роботи у вихідний день.
Роботодавець може відмовити у наданні відпустки (крім декретної) працівнику об’єкта критичної інфраструктури.
Повний текст читайте тут:
https://glavcom.ua/economics/finances/novi-pravila-trudovih-vidnosin-pid-chas-viyni-60-godinniy-robochiy-tizhden-i-bez-derzhavnih-svyat-832772.html