На перехресті не розминулися два автомобілі

З політравмою, закритим переломом плеча, забоєм та переломом гомілки до лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила жительку Луганської області, 1988 року народження.

Травми жінка отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що 22 березня близько 19:30 потерпіла, керуючи автомобілем SITROEN C4, рухаючись дорогою Броди-Тернопіль, проїжджаючи перехрестя не надала переваги в русі автомобілю VOLVO, яким керував житель Львівщини.

В обох кермувальників взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 ККУ. Триває слідство.