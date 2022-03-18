Закон № 1914-ІХ: що змінилося в оприлюдненні інформації про платників податків-боржників

Тернопільський відділ адміністрування підприємств Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє, що на практиці мали місце випадки, коли платники податків – фізичні особи (не підприємці) не отримували інформацію про виникнення у них податкового боргу (наприклад, з податку на майно), і фактично дізнавалися про це вже при застосуванні до них процедур стягнення. Щоб усунути цю проблему Закон № 1914 запровадив механізм такого повідомлення через інформаційні ресурси ДПС.

На офіційному вебпорталі ДПС щомісяця буде публікуватись інформація про фізичних осіб, які мають податковий борг, із зазначенням:

дати народження фізичної особи;

прізвища, ім’я, по батькові (за наявності);

суми податкового боргу такої фізичної особи в розрізі платежів та відповідних територіальних органів ДПС із зазначенням їх керівників (прим. 24).

При цьому, для уникнення спорів законодавець передбачив, що контролюючий орган не несе відповідальності за можливі помилки у оприлюдненій інформації, які виникають з незалежних від податкових органів причин, зокрема якщо платник податків:

зазначив неправильні реквізити у документах про сплату податків і зборів;

не виконав обов’язок щодо надання контролюючим органам інформації про зміну своїх даних чи даних про об’єкти оподаткування (прим. 25).

Одночасно Закон № 1914 вніс зміни до законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних», відповідно до яких не може бути обмежено доступ до інформації про наявність у фізичної особи податкового боргу, а перелічена вище інформація, яка публікується на офіційному вебпорталі ДПС, не належить до інформації з обмеженим доступом (прим. 26).