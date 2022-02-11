Співмешканець на Кременеччині обікрав подругу

Більше двох тисяч гривень зникло з банківського рахунку жительки Борсуківецької територіальної громади. Про це потерпіла заявила у відділення поліції №2 Ланівців.

Жінка розповіла, що карткою останнім часом не користувалася і особисті дані нікому не розголошувала.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що гроші привласнив співмешканець потерпілої. Чоловік, користуючись планшетом подруги, зайшов у її мобільний додаток, де були збережені усі паролі, і з її картки на свою перекинув 2500 гривень.

Зізнався у злочині 21-річний товариш лише після того, як до нього прийшли поліцейські. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із статтею 185 (крадіжка) Кримінального кодексу. Триває слідство.