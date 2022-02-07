Підприємства Держлісагентства сплатили майже 9 мільярдів податків у бюджет за 2021 рік

У цьому році лісівники досягли кращих показників галузі за 30 років. Про це повідомив Голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець.

«У бюджети всіх рівнів сплачено 8,9 млрд грн податків. Це на 148% більше, ніж у 2020 році», – підкреслив Юрій Болоховець.

Виручка від реалізації продукції склала 22,7 млрд грн. Це на 157% більше, ніж у 2020 році.

Чистий прибуток підприємств склав 921,5 млн грн. Це на 461% більше, ніж у попередній рік. Крім того, влітку 2021 року Уряд зменшив відсоток відрахування до бюджету частини чистого прибутку з 80% до 50%. Це дозволяє закуповувати більше протипожежної техніки з обладнанням та систем спостереження для запобігання виникнення лісових пожеж. Також підприємства зможуть збільшити обсяги вирощування посадкового матеріалу для висадки 1 мільярду дерев в рамках програми Президента «Зелена країна».

Капітальні інвестиції склали 1181,2 млн грн. Це на 346% більше, ніж у 2020 році. Лісгоспи отримали близько 100 одиниць нової техніки для охорони лісу від пожеж і браконьєрів.

Середньомісячна заробітна плата, у порівнянні з 2020 роком, зросла на 163% і склала 17 445 грн.

Крім того, площі лісових пожеж зменшилися у 256 разів. Такі показники вдалося досягти завдяки новітнім космічним системам оповіщення, оновленню матеріально-технічної бази, протипожежним навчанням лісівників та сприятливим погодним умовам.

Коефіцієнт відновлення лісу – 1,1. Співвідношення зрубаного і посадженого лісу найвище за 5 років.

У 2021 році лісівники висаджено близько 240 млн деревних рослин. У тому числі, у рамках програми Президента «Зелена країна» – 59 млн сіянців. У 2022 році запланована висадка близько 300 мільйонів деревних рослин. Відслідкувати хід реалізації програми, а також взяти в ній участь можна на сайті https://zelenakraina.gov.ua/.