До уваги поліцейських: оформити електронний цифровий підпис можна в Управлінні інформаційно-аналітичної підтримки

Наданням електронних довірчих послуг відтепер займається відокремлений пункт реєстрації №049, який створений на базі управління інформаційно-аналітичної підтримки Головного управління Національної поліції в області.

Серед основних завдань підрозділу – оформлення електронного цифрового підпису (ЕЦП) на захищених носіях особистих ключів. Скористатися послугою можуть усі поліцейські області та співробітники Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Як розповів начальник управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП в області Ігор Дузяк, спеціально підготовлені фахівці пункту реєстрації №049 допомагатимуть бажаючим створити ЕЦП, який буде дійсний два роки. Це буде електронний підпис з вищим рівнем захисту даних. Перевагою особистого ключа є те, що він існує лише в єдиному екземплярі і його копіювання неможливе.

Користувачі електронного підпису матимуть доступ до інформаційних підсистем Національної поліції, державних реєстрів та баз даних, а також зможуть підписувати електронні документи. Документи, підписані за допомогою ЕЦП, мають таку саму юридичну силу, як і звичайні. Ці процеси суттєво спростять доступ до інформації та зменшать паперову роботу працівників поліції.

Для отримання електронного цифрового підпису необхідно надати паспорт та номер облікової картки платника податків (так званий ідентифікаційний код). Отримати детальну інформацію можна за телефоном: 27-15-67.