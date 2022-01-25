Неповнолітню, яку на переході у Тернополі збила іномарка, доправили в реанімаційне відділення

Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом та іншими тілесними ушкодженнями до лікарні бригада швидкої допомоги госпіталізувала 17-річну жительку Козови. Дівчина потрапила під колеса автомобіля.

Аварія трапилася у Тернополі 24 січня близько 18:00. Водій FORD C-MAX, рухаючись вулицею Бережанська, неподалік перехрестя з вулицею Лучаківського, збив пішохода.

За попередньою інформацією, потерпіла переходила доргу на нерегульованому пішохідному переході. Її доправили до реанімаціного відділення, а у водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Даний факт працівники поліції внесли в ЄРДР згідно із статтею 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.