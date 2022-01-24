У Тернополі відбувся третій етап Кубка України з волейболу серед чоловічих команд

Матчі третього раунду Кубка України-Дмарт сезону 2021-2022 серед чоловічих команд проходили у Тернополі 21-23 січня. Наша команда «ДСО-ЗУНУ-Динамо» зіграла з волейбольними клубами із Черкас та Хмельниччини.

Волейбольні баталії були цікавими та напруженими. На спортивному майданчику зібралися сильні та досвідчені команди, які пройшли два попередніх етапи змагань Кубка й надалі не хотіли здавати свої позиції.

У перший ігровий день суперником «ДСО-ЗУНУ-Динамо» були гравці Другої ліги спортивного клубу «Дніпро» з міста Черкаси. Три зіграних партії, проте тернополянам не вдалося перемогти.

«90 відсотків наших програних очок – це допущені нами помилки», – зазначив після матчу тренер ВК «ДСО-ЗУНУ-Динамо» м.Тернопіль Юрій Кравцов.

Вже з початку гри черкащани вирвалися по рахунку вперед, а розрив в кожній партії складав 3-6 очок. Рахунок матчу 3:0 на користь команди «Дніпро».

Команда із Черкас на високому рівні оцінила організацію ігор у Тернополі та підготовку «ДСО-ЗУНУ-Динамо».

«Волейбольні змагання пройшли на належному рівні, ми вдячні суперникам за гру», – зауважив тренер муніципального спортивного клубу «Дніпро» м. Черкаси Дибченко Олександр.

Не менш напруженим був другий ігровий день. На спортивному майданчику «ДСО-ЗУНУ-Динамо» зіграли з командою «Епіцентр» з Городка. У цьому матчі тернополяни теж зазнали поразки.

За результатами третього етапу команда «ДСО-ЗУНУ-Динамо» припиняє подальшу участь у Кубку України-Дмарт. Попереду у наших гравців аналіз та робота над помилками. Волейболістів очікують посилені тренування та підготовка до 5-го туру Вищої ліги, проведення якого заплановано на 5-6 лютого у Тернополі.