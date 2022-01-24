П’ять автопригод з травмованими трапилося на дорогах Тернополя та області 21 і 23 січня

Одна людина загинула, а шестеро з травмами різного ступеня тяжкості звернулися до лікарні. Лише у п’ятницю, 21 січня, на дорогах міста та області працівники поліції зареєстрували чотири аварії.

Близько 8 ранку в селищі Вишнівець водій автомобіля ВАЗ збив перехожу, яка йшла дорогою. В результаті автопригоди дівчину, 1991 року народження, з переломами та травмами госпіталізували до медзакладу.

О 14:00 неподалік села Синява Збаразької територіальної громади водій автомобіля MERSEDES BENZ G270 врізався у попутний автомобіль марки ВАЗ-2101. До лікарні за меддопомогою звернулася пасажирка з ВАЗу.

Чергову автопригоду того ж дня зареєстрували поліцейські на Кременеччині. В Почаєві під колесами FIAT DOBLO опинилася місцева мешканка, 1944 року народження. За попередніми даними, потерпіла йшла дорогу за межами пішохідного переходу. Її з травмами доправили в реанімаційне відділення.

Інформація про аварію з травмованими в Тернополі на вулиці Будного надійшла на лінію “102″ о 20:15. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля TOYOTA CAMRY, житель Миколаєва, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення із ВАЗ 2110. Кермувальник ВАЗу, тернополянин 1995 року народження, від отриманих травм загинув на місці ДТП. Його пасажирку, а також водія та пасажира з іномарки госпіталізували. Після огляду медиками водія CAMRY затримали згідно статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

На вулиці Бережанській у Тернополі 23 січня під колесами авто опинилася пішохід, 1967 року народження. Жінка переходила дорогу у забороненому місці. У ході перевірки стало відомо, що потерпіла вибігла із-за попутного автомобіля. Її з важкими травмами госпіталізували. Водій попередньо тверезий.

У всіх учасників автопригод взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.