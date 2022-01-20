20 січня – День конвойної служби та ізоляторів тимчасового тримання

Охорона, безпека та дотримання прав і свобод людини – головне в роботі підрозділу конвойної служби Тернопільської області. 20 січня її працівники відзначають своє професійне свято. Сьогодні в зоні обслуговування конвоїрів – чотири ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці супроводжують громадян з ІТТ до місць призначення, а також для участі в судових засіданнях та проведення слідчих, розшукових (процесуальних) дій. Крім того, поліцейські конвоюють спецконтингент до медичних закладів для проведення експертиз, огляду та лікування.

“Нам вдалося багато досягти за минулий рік, – каже командир конвойної служби ГУНП в Тернопільській області Олександр Беньковський. – Оновили матеріально-технічне забезпечення, отримали нові автомобілі. Колектив підрозділу постійний і відданий своїй справі, своїм службовим обов’язкам, сумлінно і чесно виконують поставлені перед ними задачі”.

Працівники конвойної служби працюють зі спецконтингентом, а тому їхні робота ризикована та відповідальна. Впоратися з нею може не кожен. Тут потрібні витримка, врівноваженість і сталеві нерви.

Свято цього дня і в працівників ізоляторів тимчасового тримання. Сьогодні в структурі ГУНП в Тернопільській області функціонує 4 ізолятори тимчасового тримання в Бережанах, Кременці, Теребовлі та Чорткові. Очолює службу сектору організації діяльності ІТТ ГУНП в Тернопільській області Віталій Коваль.

Із 17 річницею із дня створення працівників цих служб привітав начальник поліції краю Олександр Богомол.

“Легкої та доброї служби вам. Щоб у вас завжди було порозуміння з керівництвом. У вас не просте та ризиковане завдання, а тому розслаблятися не можна. Ви працюєте зі спецконтингентом, а тому нести службу потрібно уважно та виважено, дотримуватися законодавства та правил, які є”.

З нагоди професійного свята кращих працівників конвойної служби та ІТТ Олександр Богомол відзначив грамотами Національної поліції України та Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.