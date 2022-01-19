Перший поліцейський офіцер громади на Тернопільщині звітував про виконану роботу

Наприкінці листопада 2020 року у Трибухівцях Бучацького району запрацювала поліцейська станція. Територіальна громада отримала свого поліцейського офіцера, який першим пройшов спеціальне навчання та приступив до виконання своїх обов’язків. 18 січня поліцейський офіцер громади Олег Кулик прозвітував про свою роботу.

Старший лейтенант поліції доповів присутнім про стан дотримання правопорядку на території громади, проаналізував роботу щодо розкриття кримінальних правопорушень та застосування адміністративної практики. Офіцер зазначив, що певний об’єм роботи вже зроблений, але ще більший залишився попереду.

У планах подальшої роботи працівника поліції – ініціювання запровадження інших безпекових проєктів: встановлення відеофіксації на в’їздах до населених пунктів, відкриття ще однієї поліцейської станції в одному з округів. Офіцер зазначає, що потрібно не тільки оперативно реагувати на повідомлення та заяви місцевих жителів, а й добре відчувати та розуміти їх потреби.

Голова територіальної громади Олег Ковдрин подякував поліцейському за співпрацю. Він впевнений, що в подальшому, спільними зусиллями буде досягнуто максимальних результатів задля створення комфортних умов для усіх жителів ТГ.

Вдячні правоохоронцю за добросовісну роботу і місцеві мешканці. Люди відзначають, що сама лише присутність поліції дисциплінує, а ще є з’явилася можливість отримати правову допомогу та підтримку з будь-яких проблемних питань