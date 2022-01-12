Уроки безпеки: ювенальні поліцейські продовжують відвідувати навчальні заклади області

Ось і закінчилися зимові канікули, попереду у школярів навчання в новому семестрі. Вже звичні уроки з правил безпеки на дорозі, у побуті, школі проводжують проводити працівники ювенальної превенції в освітніх закладах області.

Про таке явище як булінг, правила дорожнього руху та небезпеку перебування на льоду – теми, які обговорили працівники сектору ювенальної превенції районного управління поліції з учнями 6-го класу Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – медичний ліцей №15».

Інспектор Уляна Луцко застерегла школярів від ігор на кризі без нагляду дорослих та акцентувала увагу на правилах безпеки, яких так важливо дотримуватись, виходячи на кригу.

Поліцейські та учні розглянули різні ситуації, які можуть виникнути під час перебування на льоду, як правильно допомогти тому, хто провалився під кригу.

«Ми проводимо профілактичні бесіди з неповнолітніми задля запобігання дитячого травматизму та нещасних випадків. Наше завдання – роз’яснити школярам як діяти в тій чи інші ситуації, допомогти зрозуміти, де є прихована небезпека, а також вміти себе правильно поводити в екстрених ситуаціях», – розповідає Уляна Луцко.

Хлопці та дівчата активно долучилися до обговорення усіх важливих тем та пообіцяли гостям у погонах з відповідальністю дотримуватися усіх правил безпечної поведінки.