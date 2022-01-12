Погодні умови та порушення ПДР – причини травмувань людей на дорогах Тернопільщини

Четверо людей з тілесними ушкодженнями звернулися за допомогою до лікарів. Травми жителі Тернопільської області отримали в результаті дорожньо-транспортних пригод.

11 січня близько 5:30 на автодорозі Галич-Підгайці-Сатанів-Городок водій автомобіля SKODA, рухаючись в напрямку м.Підгайці, не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся. До лікарні з тілесними ушкодженнями та переломами звернулися і водій авто, і пасажир.

О 19:16 на лінію “102″ надійшло чергове повідомлення про автопригоду в Чортківському районі. Там під колеса автомобіля DACIA LOGAN у Копичинцях потрапили двоє пішоходів.Жінки, 1977 та 1986 років народження, переходили проїзну частину дороги в межах пішохідного переходу. Їх обох доправили до лікарні. Водій попередньо тверезий.

У обох кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про внесення обох фактів в ЄРДР згідно із статтею 286 ККУ.