Перемога кується не лише на передовій, а й в тилу – жителі Тернопільщини продовжують підтримувати бійців на сході України

У 2014 році, коли розпочалася “неоголошена” війна на сході нашої держави, на базі ГУНП в Тернопільській області створили батальйон “Тернопіль”. До його складу увійшли ветерани міліції та діючі працівники. Повернувшись з ротації, колишні офіцери та ветерани міліції вирішили об’єднатися й створити Громадську ветеранську організацію «Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України». Вона з’явилася у грудні 2014 році.

“Ми почали розвивати її, залучали до організації військовослужбовців, які повернулися з фронту. Сьогодні у нас більше 700 членів. Щоб вона ефективно працювала, ми створили відокремлені підрозділи по районах. Завдання – правовий та соціальний захист ветеранів війни”, – розповів очільник організації Зеновій Гладчук.

Впродовж роботи члени спілки не лише збирали волонтерську допомогу,але й підтримували бійців в проходженні реабілітації, з підготовкою документів для отримання тих чи інших пільг. Співпрацює організація з волонтерами не лише України, але й з Італії, Франції та інших країн Європи.

Не залишаються байдужими і жителі громад Тернопільщини. Вони постійно підтримують бійців на сході України, допомагаючи їм продуктами харчування, овочами-фруктами, ліками та іншими речами.

“Ця ініціатива не є першою. Вона у нас проводиться уже впродовжд кількох років. Жителі Великого та Малого Говилова збирають продуктові набори для наших бійців. Долучаються до волонтерства і учні гімназій та шкіл. Ця допомога йде від душі, з проявом патріотизму, бо ми розуміємо, що наші воїни хочуть відчути тепло, яке ми передаємо їм з цією допомогою”, – каже староста Великоговилівського старостинського округу Василь Балук.

Командир роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль» Віталій Цап вдячний усім, хто допомагає та підтримує хлопців у зоні неоголошеної війни.

“Ваша участь надихає нас виконувати наші обов’язки та захищати батьківщину від загарбника на сході України”.

За безкорисливу волонтерську допомогу голова Громадської ветеранської організації «Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України» подякував старості, а також усій громаді Великоговилівського округу від імені всіх бійців. Своїм прикладом жителі громади та волонтерські організації спонукають до благодійності й інших небайдужих людей.