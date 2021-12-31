У новорічну ніч про безпеку жителів Тернопільщини подбають майже 190 правоохоронців

Упродовж святкових та вихідних днів поліцейські працюватимуть у посиленому режимі. Їхнє основне завдання – забезпечити правопорядок у місцях святкувань та на вулицях населених пунктів, попередити правопорушення, запобігти травмуванню громадян через недотримання заходів безпеки при користуванні піротехнічними виробами.

За інформацією управління превентивної діяльності, у новорічну публічну безпеку та порядок на території краю забезпечуватимуть 166 поліцейських та 22 військовослужбовців Національної гвардії. Також буде збільшено кількість слідчо-оперативних та вибухотехнічних груп поліції.

Нагляд за дорожнім рухом на автошляхах здійснюватимуть додаткові екіпажі груп реагування патрульної поліції. У цілодобовому режимі працюватиме ситуаційний центр ГУНП, який забезпечуватиме моніторинг оперативної обстановки в області.

Поліцейські також стежитимуть за використанням піротехнічних засобів у місцях масових святкувань. Такі заходи спрямовані задля уникнення травмувань, особливо неповнолітніх. Тож батькам варто застерегти дітей від використання петард та феєрверків.

Нагадуємо, за рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради використання піротехнічних засобів в межах міста Тернополя заборонено.

Правоохоронці звертаються до жителів області не забувати про карантинні обмеження під час новорічних святкувань: використовуйте засоби індивідуального захисту та дотримуйтесь соціальної дистанції̈.