24 територіальні громади Тернопільщини готові до участі в проєкті «Поліцейський офіцер громади»

Упродовж трьох днів в області працювали представники управління взаємодії з громадами Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України. Мета – перевірити стан готовності облаштування приміщень та умов для роботи на території громади поліцейських офіцерів.

Поліцейський офіцер громади (ПОГ) — це офіцер Національної поліції України, який живе та працює у певній територіальній громаді. Його головні завдання — забезпечувати порядок і запобігати правопорушенням і злочинам у межах своєї громади. Ініціатива передбачає новий формат взаємодії поліції та населення на засадах партнерства в кожній територіальній громаді.

Представники Департаменту оглянули приміщення поліцейських станцій, на базі яких будуть працювати офіцери громади. Зокрема, облаштування приміщень, кімнати прийому громадян, відпочинку, забезпечення оргтехнікою та рештою необхідним для якісного виконання своїх повноважень поліцейським.

До участі в даному проєкті готові долучитися 24 територіальні громади Тернопільщини. Нагадаємо, в нашій області наразі працює один поліцейський офіцер громади у селі Трибухівці Чортківського району.