У період новорічних святкувань поліцейські посилено стежитимуть за дотриманням карантинних обмежень в області

Щодня в області працює 46 рейдових груп, які контролюють виконання карантинних правил громадянами та суб’єктами господарювання. Вони перевіряють наявність сертифікатів про вакцинацію та дотримання протиепідемічних заходів у місцях обслуговування краян.

Упродовж грудня поліцейські зафіксували понад 1 600 порушень карантинних вимог на території області. Складено 232 адмінпротоколи за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП відносно суб’єктів господарювання (порушення правил щодо карантину людей). Зокрема, на заклади громадського харчування, продовольчі магазини та перевізників. Згідно санкції статті порушникам загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

Також за цей період винесено 1 377 адмінпостанов щодо перебування осіб у громадських місцях без захисних масок. За нехтування масковим режимом передбачено накладення штрафу від 170 грн до 255.

У передсвятковий період правоохоронці посилили контроль за додержанням карантину, особливо у місцях масового скупчення людей – на ринках, торгового-розважальних центрах.

Поліцейські нагадують: в громадських закладах персонал та відвідувачі повинні мати сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тести. За використання підроблених документів законодавством передбачена кримінальна відповідальність.

Закликаємо громадян з розумінням поставитись до обмежувальних заходів, які необхідні для припинення розповсюдження небезпечного вірусу. Дотримуйтесь всіх правил та заходів, аби вберегти себе та своїх близьких.