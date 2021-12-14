У аваріях на Тернопільщині за добу загинуло 2 людини

113 дорожньо-транспортних пригод зареєстрували працівники поліції на дорогах Тернополя та області за 14 днів грудня. З них – 16 аварій з потерпілими, в яких 6 людей загинуло, а 24 з травмами звернулися до лікарні.

13 грудня на автошляхах краю трапилося 4 аварії.

На автодорозі Кременець-Біла Церква-Ржичів-Канів-Софіївка, між селами Плоске та рибче Кременецького району, не розминулися автомобілі MAZDA та ЗАЗ VIDA. За попередньою інформацією, водій автомобіля не впорався з керуванням на засніженій дорозі і він виїхав на смугу зустрічного руху, жде врізався в заз. В результаті удару пасажирка з MAZDA, 1958 року народження, загинула на місці пригоди. Водія даного транспортного засобу госпіталізували до лікарні.

Аварію з летальним наслідком зареєстрували поліцейські неподалік села Великий Ходачків. Близько 18:40 водій автомобіля Geely Mr-7151А допустив наїзд на 38-річного місцевого жителя. Кермувальник стверджує, що помітив невідомого занадто пізно, оскільки той лежав на проїжджій частині та намагався піднятися. Потерпілий помер на місці ДТП.

Близько 19:00 у Тернополі водій автомобіля Scoda Octavia, рухаючись вулицею Руська в напрямку Мазепи, не дотримався дистанції і допустив зіткнення з попутним транспортним засобом марки Hyundai Sonata. В результаті удару до лікарні із забоями звернулася пасажирка Hyundai.

Двоє людей звернулися за меддопомогою після автопригоди на Теребовлянщині. На автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, в межах села Дарахів, трапилася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. За попередньою інформацією, водій автомобіля VOLKSWAGEN T4 не обрав безпечної швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з FORD FOCUS.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України.

Поліцейські звертаються до водіїв бути уважними під час погіршення погоди. Не перевищуйте швидкості, обирайте швидкість, аби мати змогу вчасно загальмувати, збільшуйте дистанцію між автомашинами, дотримуйтесь інших правил дорожнього руху.