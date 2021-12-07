За минулий тиждень тернопільські поліцейські задокументували понад 300 порушень правил карантину

Щодня на території області поліцейські проводять заходи з контролю за дотриманням протиепідемічних вимог. 40 мобільних рейдових груп з числа працівників поліції, представників Держпродспоживслужби, Укртрансбезпеки та інших уповноважених осіб перевіряють виконання карантинних обмежень суб’єктами господарювання, перевізниками та громадянами.

За інформацією Управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області, за минулий тиждень, з 29 листопада по 6 грудня, рейдові групи виявили 312 порушень карантинних вимог. Складено 25 адмінпротоколів за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Зокрема, на заклади громадського харчування, продовольчі магазини та перевізників. Порушення відповідної статті тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу. Для громадян це від 17 тис. до 34 тис. гривень, для посадових осіб – від 34 тис. до 170 тис. гривень.

Також правоохоронці винесли 287 адмінпостанов через перебування осіб у громадських місцях без захисних масок. За нехтування масковим режимом передбачено накладення штрафу від 170 грн до 255.

З 6 грудня на території Тернопільщини почали діяти нові обмеження. Вони стосуються, у першу чергу, невакцинованих громадян. Тепер без COVID-документів потрапити можна буде не всюди. Напередодні поліцейські організовували рейди з метою роз’яснення нових змін жителям області, а також посилили проведення превентивної роботи у цьому напрямку.

Закликаємо громадян з розумінням поставитись до обмежувальних заходів, адже вони необхідні для припинення розповсюдження небезпечного вірусу. Дотримуйтесь всіх правил та заходів, аби вберегти себе та рідних!

Також нагадуємо, що за підроблення та використання підроблених ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів законодавством передбачена кримінальна відповідальність.